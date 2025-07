Rientra l' allarme Chikungunya in via Guastafredda | stop alla disinfestazione straordinaria

Il Comune di Piacenza ha ricevuto dall'Azienda Usl oggi, sabato 26 luglio, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per una persona residente in via Guastafredda. È stata pertanto disposta la revoca della disinfestazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: chikungunya - guastafredda - disinfestazione - rientra

