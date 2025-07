Rientra in casa e trova dei ladri lo aggrediscono e feriscono all' addome lui spara e li allontana

Attimi di vero e proprio panico quelli vissuti nella propria abitazione da un giovane residente a Cassino nella frazione di Caira nel sud della provincia di Frosinone.In pratica, l'uomo appena rientrato nella sua abitazione in via Sara Fiorentino verso le 21 e 30 è stato vittima di una violenta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

