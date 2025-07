Ricostruzione post alluvione al via la seconda parte di interventi urgenti | quasi 500 cantieri per oltre 110 milioni

Centinaia di interventi a copertura delle prime spese urgenti già sostenute da enti e strutture operative per far fronte al maltempo di settembre e ottobre 2024. E ancora ulteriori lavori di ripristino della viabilità comunale e provinciale, nonché del reticolo idrografico danneggiato. Sono 489 i.

Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti - Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Apice è alle prese con una grave emergenza idrica che sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio, delle aziende agricole e della popolazione.

Psicologo scolastico, l’Italia in ritardo sul supporto agli studenti. PD e FI chiedono interventi urgenti - Il Fondo per il servizio di sostegno psicologico agli studenti, previsto dall’ultima legge di bilancio, non è ancora operativo.

Manutenzione del verde, Casi: “Incontro con le ditte e programmazione degli interventi urgenti" - Programmazione e maggiore efficienza ed efficacia degli interventi. È quanto definito dall’incontro con i rappresentanti delle imprese incaricate della manutenzione del verde, svoltosi ieri per affrontare e dare risposta alla diffusa presenza di erba alta in diverse zone della città e discutere.

Il sindaco dell’aquila replica al pd sulla gestione della ricostruzione post sisma e stanziamenti - La ricostruzione post sisma all’Aquila prosegue con nuovi finanziamenti dal governo Meloni e investimenti strategici; il sindaco Biondi critica il Pd per ritardi e sottolinea la collaborazione con cen ... gaeta.it scrive

Sisma 2018, il presidente Roberti dal Ministro Musumeci: “A breve lo sblocco dei fondi, servono 40 milioni per completare la ricostruzione” - Il presidente della Regione e commissario per la ricostruzione ha incontrato a Roma il ministro Musumeci per discutere dello sblocco dei fondi necessari al completamento degli interventi nei Comuni co ... Scrive primonumero.it