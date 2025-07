Rick and Morty avrà uno spin-off incentrato sulla figura del Presidente simile a Barack Obama

La serie, co-creata da Dan Harmon e James Siciliano, avr√† come protagonista il presidente Andre Curtis, rivale di lunga data del duo di Rick & Morty. Adult Swim annuncia President Curtis, spin-off di Rick and Morty incentrato sull'irriverente Presidente degli Stati Uniti, doppiato da Keith David. La serie, creata da Dan Harmon e James Siciliano, promette missioni paranormali e crisi interdimensionali senza Rick all'orizzonte. Arriva President Curtis, lo spin-off di Rick & Morty Il multiverso di Rick and Morty √® pronto ad ampliare il suo pantheon di protagonisti eccentrici con President Curtis, nuovo spin-off ordinato da Adult Swim e svelato durante il panel a sorpresa del Comic-Con di San Diego. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Rick and Morty avr√† uno spin-off incentrato sulla figura del Presidente simile a Barack Obama

