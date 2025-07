Ricercato per rapina e lesioni trovato vicino alla scalinata della Gran Guardia

Giovedì pomeriggio, 24 luglio, la polizia di Verona ha arrestato un 32enne marocchino, eseguendo così un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale scaligero lo scorso 2 luglio.L'uomo era già noto alle forze dell’ordine, non aveva una fissa dimora ed era irregolare sul. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: ricercato - rapina - lesioni - trovato

