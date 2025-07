Riaperta l’indagine sul suicidio dell’ex moglie di Bertrand Cantat

A quindici anni di distanza dalla sua scomparsa, la procura di Bordeaux ha riaperto l’indagine sul suicidio di Krisztina Rády, ex moglie di Bertrand Cantat dei Noir Désir. La donna era stata trovata impiccata nella sua abitazione di Bordeaux il 10 gennaio 2010. All’epoca, il musicista si trovava in libertà condizionale, uscito di prigione dopo la condanna a otto anni (dei quali solo quattro scontati in carcere) per l’omicidio della compagna e attrice Marie Trintignant, picchiata a morte nel 2003 a Vilnius, Lituania. Cantat era tornato a vivere insieme all’ex coniuge Rády. Dopo il decesso di quest’ultima, gli inquirenti non avevano rilevato tracce di percosse sul corpo, e avevano archiviato il caso come suicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Riaperta l’indagine sul suicidio dell’ex moglie di Bertrand Cantat

In questa notizia si parla di: indagine - suicidio - moglie - bertrand

Donna trovata morta a Cepagatti, 25mila euro spariti e un'indagine per istigazione al suicidio - Sarà l’autopsia nelle prossime ore a chiarire sella donna di 48 anni trovata morta in una rimessa vicino casa a Cepagatti, si sia, come sembra suicidata escludendo così l’ipotesi di un suicidio simulato, ma nel frattempo è stato aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio con.

Matteo Formenti, aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio sulla morte del bagnino di Chiari - La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio sulla morte di Matteo Formenti.

Mario Paciolla, archiviata l’indagine sulla morte: per i giudici fu suicidio - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Tribunale di Roma chiude il caso tra amarezza e polemiche. Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l’inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, cooperante italiano trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020.

Un documentario Netflix ha portato alla riapertura dell’indagine sulla morte dell’ex moglie di Bertrand Cantat Prima ritenuto un suicidio, l’ex Noir Desir, già condannato per la morte di Marie Trintignant, è sospettato di aver indotto la donna a uccidersi Vai su X

Un documentario Netflix ha riacceso l’attenzione su una vicenda che sembrava ormai archiviata. Bertrand Cantant, ex leader dei Noir Desir, è di nuovo sotto indagine per il suicidio della moglie Krisztina Rády, avvenuto anni dopo la morte di Marie Trintignant, Vai su Facebook

Caso Cantat, la procura francese riapre le indagini su suicidio ex moglie dopo serie tv; Bertrand Cantat, riaperta l’indagine sul suicidio dell’ex moglie Krisztina Rády; Bertrand Cantat, riaperte le indagini sul suicidio dell'ex moglie dopo la serie Netflix.

Bertrand Cantat, riaperta l’indagine sul suicidio dell’ex moglie Krisztina Rády - Secondo la procura di Bordeaux, sono emersi dalla miniserie Netflix ‘Da rockstar ad assassino: il caso Cantat’ nuovi elementi e testimonianze ... rollingstone.it scrive

Bertrand Cantat, riaperte le indagini sul suicidio dell'ex moglie dopo la serie Netflix - Nuovi approfondimenti sul cantante dei Noir Desir, già condannato nel 2003 per l’omicidio della compagna Marie Trintignant ... Lo riporta msn.com