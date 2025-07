Pennelli e pittura per tinteggiare le pareti, ma non solo. Stanno facendo anche piccoli lavori di manutenzione per rendere piĂą belle le aule della scuola primaria Franceschini di Rho frequentate dai loro figli. Sono una ventina fra papĂ e mamme che da alcuni giorni dedicano il loro tempo libero, pomeriggi, serate, weekend nella sistemazione delle dieci aule dell’edificio scolastico di via Tevere. E lo stanno facendo con cura e passione, "avevamo visto che la scuola aveva bisogno di qualche lavoretto e così abbiamo pensato di fare qualcosa noi anche per dare l’esempio ai nostri figli, ci siamo proposti al Comune che ha accolto favorevolmente la nostra disponibilitĂ fornendoci il materiale necessario, assicurando ciascuno di noi e coordinando i lavori - racconta Giulia Zingaro, presidente del Comitato Genitori - siccome quando si fa una cosa la si deve fare bene, non ci siamo limitati a ridare colore alle pareti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rho, genitori a scuola. Pennelli, colori e passione: "Un esempio per i figli"