Rete Nazionale ANAS risponde alle parole di Bourelly e di Nessuno tocchi Ippocrate.

La Rete Nazionale ANAS difende il ruolo delle ODV e chiede regole chiare, controlli equi e rispetto per chi opera ogni giorno al servizio dei cittadini. NAPOLI – Di fronte alle dichiarazioni di Stefano Bourelly e dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, la Rete Nazionale ANAS non può restare in silenzio. Le accuse sollevate impongono una riflessione seria, ma anche un chiarimento doveroso: non si può fare di tutta l’erba un fascio, e non si può colpire l’intero mondo del volontariato per responsabilitĂ che, quando esistono, sono casi isolati e non rappresentativi della realtĂ . Le ODV sono una risorsa, non un problema. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it