Rete idrica colabrodo | ancora perdite a due giorni dalle riparazioni

Una vera e propria rete idrica colabrodo. Non si può definire diversamente la condotta che insiste sotto via Circumvallazione a Casapulla, al confine con San Prisco. Solo un paio di giorni fa gli operai incaricati dal Comune hanno provveduto a riparare altre perdite, al punto anche di chiudere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: rete - idrica - colabrodo - perdite

Lavori alla rete idrica di Rottofreno, come cambia la viabilità - Il Comune di Rottofreno informa che dalle 7 di sabato 10 maggio alle 18 di domenica 11 maggio sarà chiusa per lavori alla rete idrica via Roma a Rottofreno in corrispondenza dell’intersezione stradale con via della Repubblica e via Guareschi.

Rete idrica interconnessa. Con 77O metri di tubazione - Accrescere la resilienza del sistema, in modo da affrontare al meglio possibili situazioni di emergenza, siccità o guasti.

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 22 di martedì 20 maggio alle ore 5 di mercoledì 21 maggio, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica a Riglione, Oratorio, Putignano.

Rete idrica colabrodo: ancora perdite a due giorni dalle riparazioni; A Sciacca rete idrica colabrodo, l'assessore: ci sono almeno 355 perdite; Burcei, rete idrica colabrodo: proteste dei cittadini.

Casapulla. Via Circumvallazione, rete idrica: doppio guasto e doppia denuncia della minoranza - Doppio guasto alla rete idrica in via Circumvallazione, i consiglieri del gruppo ‘Per Casapulla’: «Perdita d’acqua segnalata da settimane, ora la situazi ... Da teleradio-news.it

Crisi idrica, la rivolta dei sindaci: «Interruzioni sempre nelle stesse zone» - Dopo la protesta del sindaco di Summonte, all'Alto Calore arriva la richiesta di intervento urgente del primo cittadino di Pietrastornina. Scrive ilmattino.it