Resiste alle McLaren e poi festeggia | guarda l' ultimo giro di Verstappen

L'olandese vince la Sprint Race del GP di Belgio sorpassando Piastri al primo giro e tenendo e difendendo la posizione per tutta la durata della gara: guarda il suo ultimo giro a Spa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Resiste alle McLaren e poi festeggia: guarda l'ultimo giro di Verstappen

La prima volta di Leone XIV in papamobile per il giro tra i fedeli | GUARDA - È cominicato alle 9 il giro tra i fedeli in piazza San Pietro. Alle 10 Papa Leone XIV presiederà, sul sagrato della Basilica Vaticana, la messa per l'inizio ufficiale del suo ministero petrino.

Hinault: "Giro-Tour-Vuelta? Saprei come fare. Abolirei i computerini, oggi non si guarda la strada" - Nel 1985 il bretone vinse il quinto Tour. Sono passati 40 anni e da allora nessun francese ci è più riuscito: "Fa male, fa riflettere.

[#MotoGP] Marc Marquez resiste all'assalto del francese della Honda LCR e sotto alla pioggia firma l'ennesima pole position di un 2025 fin qui trionfale. Bezzecchi per la prima volta in prima fila con l'Aprilia precede Morbidelli e la KTM di Acosta. Alex Marquez Vai su Facebook

McLaren da titolo, Red Bull da fiction: la Formula 1 al giro di boa - Mentre in pista è duello McLaren, fuori dai circuiti la giostra dei team principal anticipa le scosse del 2026. Come scrive ilsole24ore.com