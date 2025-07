Repetto cerca il suo Uomo Ragno | In ognuno di noi c’è un Peter Parker

Immaginate ciascuno di noi davanti a una situazione difficile dalla quale non sa come venirne fuori e poi, invece, in un attimo la risolve. Ecco, in quel momento si è trasformato senza saperlo nel mitico eroe dei fumetti l’Uomo Ragno: ne è convinto Mauro Repetto (nella foto), co-fondatore della mitica band degli 883 che nel 1992 con Max Pezzali ha scritto un hit immortale: "Hanno ucciso l’Uomo Ragno". Mauro Repetto è ospite stasera alle 21.30 del Mediceo Festival a Palazzo Mediceo a Seravezza con il suo spettacolo, unico nel suo genere, intitolato appunto "Alla ricerca dell’Uomo Ragno" nel quale ripercorre la sua carriera e quella degli 883. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Repetto cerca il suo Uomo Ragno: "In ognuno di noi c’è un Peter Parker"

