Renga in concerto a Brugnato Spettacolo tra musica e parole sul palco dei Summer Nights

Per i cultori degli anni Novanta è stato uno dei profeti del rock italiano del decennio, alla guida dei suoi Timoria, con cui ha scritto pagine indimenticabili del genere e della musica tutta tricolore e regalato inni a una generazione, come "Senza vento" e "Sole spento". Per altri è, invece, una voce amatissima in singolo, tanto potente quanto poetica, che incanta e tocca le corde più intime dell’anima. Che lo si ami in versione ruvida o più lirica, poco cambia: Francesco Renga resta una delle voci più apprezzate del panorama nazionale. Sarà lui, questa sera, il nuovo ospite della rassegna del Brugnato 5Terre Outlet Village Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2025 dove salirà sul palco della piazzetta del centro commerciale alle 21, per un evento gratuito e aperto a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Renga in concerto a Brugnato. Spettacolo tra musica e parole sul palco dei Summer Nights

In questa notizia si parla di: renga - musica - concerto - brugnato

