Renault Clio la best-seller matura diventa E-Tech Full Hybrid

“Matura”, ma sempre giovane. “Matura” perché la Renault Clio ha ormai 35 anni e giovane perché la Losanga continua a rinnovarla perché piace ed è la best seller del costruttore francese. La quinta generazione è sul mercato con tecnologie all’avanguardia e anche con lo schermo da 7” riservato al guidatore fin dal primo livello di allestimento. Con quasi 17 milioni di esemplari commercializzati (oltre il 10% in Italia), la compatta ha guadagnato una trentina di centimetri di lunghezza, passando dai 3,7 metri della prima generazione ai 4,05 di quella attuale. È ancora disponibile con un motore a gasolio, anche se grazie alla tecnologia E-Tech Full Hybrid può percorrere fino a 900 chilometri con un serbatoio di appena 39 litri di carburante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Renault Clio, la best-seller “matura” diventa E-Tech Full Hybrid

