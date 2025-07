Regno Unito | 50mila medici specializzandi in sciopero per 5 giorni

I medici specializzandi nel Regno Unito hanno iniziato uno sciopero dopo che la British Medical Association e il governo non sono riusciti a raggiungere un accordo sugli stipendi. Fino a 50.000 dottori hanno iniziato lo sciopero alle 7 del mattino di venerdì 25 luglio e l’azione dovrebbe durare cinque giorni, fino alle 7 di mercoledì 30 luglio. I cittadini sono stati invitati a continuare a presentarsi negli ospedali durante lo sciopero per usufruire delle cure del Servizio Sanitario Nazionale (NHS). Gli ambulatori dei medici di base sono aperti come di consueto e il pronto soccorso continuerà a essere disponibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito: 50mila medici specializzandi in sciopero per 5 giorni

In questa notizia si parla di: sciopero - medici - regno - unito

