Regione Campania Assegni di cura per disabilità gravi | la VI Commissione sollecita Governo e Parlamento a intervenire sulle criticità

Assegni di cura per disabilità gravissime: audizione in VI Commissione. Il PD Campania chiede più fondi e meno burocrazia da Roma. I Consiglieri regionali Bruna Fiola, Franco Picarone, Roberta Gaeta e Nino Savastano, membri della VI Commissione Consiliare Permanente “Politiche Sociali”, hanno promosso una sessione di audizioni per affrontare le gravi problematiche che ostacolano l’erogazione degli assegni di cura destinati alle persone con disabilità gravissime, finanziati attraverso il Fondo Nazionale per le non autosufficienze (L. 2962006, art. 1, comma 1264). All’incontro, cui hanno preso parte amministratori locali, coordinatori degli ambiti sociali, rappresentanti del Terzo Settore, cooperative, associazioni di genitori, consiglieri regionali e l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, è emersa con forza una denuncia unanime: le principali criticità che impediscono una gestione efficace e tempestiva di queste risorse non dipendono da scelte regionali, ma da vincoli e limiti fissati a livello statale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Piano di Zona S2: liquidazioni degli Assegni di cura 2025 - Tempo di lettura: 2 minuti Il Piano di Zona Ambito S2 Cava-Costiera amalfitana informa che il Fondo Nazionale non Autosufficienti (FNA2023), in base a la legislazione di riferimento, ha stabilito di incrementare i fondi destinati all’ attivazione di servizi alla persona.

"Assegni di cura fermi da 2 anni, famiglie stremate" - “È inaccettabile che nel 2025 le famiglie con persone disabili a carico debbano elemosinare diritti che dovrebbero essere garantiti per legge”.

Al via i nuovi assegni di Cura e Voucher per disabili gravi e gravissimi - L’Ambito Sociale N12, con il Comune di Pozzuoli in qualità di capofila, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di Assegni di Cura e Voucher destinati a persone in condizioni di disabilità grave e gravissima, nell’ambito del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022–2024, approvato dalla Regione Campania (DGR n.

