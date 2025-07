Regionali Toscana 2025 Salvini a Firenze | Per la Lega la priorità è il Veneto

FIRENZE – Regionali Toscana 2025, “ La priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire con il buon governo decennale in Veneto, questo è evidente. Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto”. Così Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti, leader Lega, a Firenze sabato 26 luglio per un sopralluogo al cantiere del passante ferroviario alta velocità con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. Regionali in Toscana in cui il centrodestra non ha ancora ufficializzato il suo candidato presidente. Ma sul tavolo ha Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia, coordinatore regionale Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: toscana - regionali - firenze - lega

Pd, tracciata la rotta per le regionali: “Coalizione più ampia possibile, Toscana modello per l’Italia” - FIRENZE – Inizia con la riunione della segreteria regionale la corsa del Pd verso le elezioni regionali di autunno.

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera - Firenze, 16 luglio 2025 – “Ora facciamo squadra, niente fughe in avanti. E per qualsiasi cosa ci si telefona, il mio è sempre aperto.

Sciopero treni: alta adesione in Toscana. I sindacati: molti convogli regionali soppressi - Sciopero treni: ampia adesione anche in Toscana allo sciopero indetto per oggi 6 maggio 2025 (ore 9-17).

Regionali, sarà Vannacci a guidare la Lega in Toscana. L'aretino Cristiano Romani: "Io candidato? Vedremo sono a disposizione del generale e della Lega". Vai su Facebook

Regionali in Toscana, Salvini a Firenze: “Mi interessa che ci sia presto un candidato”; Regionali, Salvini e Vannacci smorzano tensioni dentro la Lega toscana; Firenze, in 750 a cena con Vannacci e Salvini: «Unità su Tomasi, e il generale sarà centrale per le elezioni in Toscana».

Salvini, il Veneto è la priorità per la Lega alle Regionali - "Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto: la priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire col buon governo decennal ... Riporta msn.com

Matteo Salvini non ha dubbi: “Ecco qual è la priorità della Lega” - Durante un sopralluogo a Firenze, il vicepremier Salvini chiarisce la linea politica della Lega: ecco qual è "la priorità" del suo partito. Secondo newsmondo.it