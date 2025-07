Reggio Emilia nasce una stanza del crack

Lo hanno chiamato paradise street, ma per molti è tutt' altro che un paradiso. A Reggio Emilia fa infatti discutere l’apertura in zona stazione di un nuovo centro socio sanitario dove le persone tossicodipendenti possono essere aiutate sotto supervisione a gestire la fase dell'astinenza ed essere indirizzate verso percorsi di cura. Un modo per scongiurare, nelle intenzioni di comune e AUSL, esiti drammatici, evitare comportamenti nocivi per la collettività ed entrare in contatto con i tossicodipendenti in vista di una possibile disintossicazione. Previsto anche un servizio di distribuzione in strada di pipette sterili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, nasce una "stanza del crack"

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - nasce - stanza

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Rapina in via Turri a Reggio, zona stazione: un uomo è stato aggredito da uno sconosciuto che gli ha portato via il portafogli.

Serie C maschile: doppia sconfitta per il Circolo Tennis Reggio Emilia - Duplice sconfitta per la formazione di Serie C maschile di padel in casa Circolo Tennis Reggio Emilia.

Reggio Emilia, arrestati e portati in carcere i cugini di Saman Abbas - Anche i cugini di Saman Abbas sono stati portati in carcere. Arrestati Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, i cugini della 18enne pachistana uccisa nel maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Quel momento in cui ti basta una stanza, due amiche e una buona scusa per restare al fresco. Le risate più vere nascono così, lontane dal caos e dal caldo e in buona compagnia. L’estate si vive meglio quando si respira. ?Non perdere tempo, contatta Vai su Facebook