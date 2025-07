Reggiana test superato Vittoria sull’Alcione con doppietta di Gondo

REGGIANA 2 ALCIONE 0 Reggiana (3-4-2-1) Motta; Libutti, Papetti (dal 16’ s.t. Nahounou), Bonetti (dal 16’ s.t. Stramaccioni); Marras (dal 25’ s.t. Rover), Stulac (dal 25’ s.t. Bertagnoli), Vallarelli (dal 31’ s.t. Shaibu), Cavallini (dal 1’ s.t. Bozzolan); Basili (dal 16’ s.t. Camara, dal 25’ s.t. Maggio), Portanova (dal 25’ s.t. Tavsan); Gondo (dal 25’ s.t. Contè). A disp.: Enza, Sposito, Kljajic. All.: Dionigi. Alcione (4-3-1-2) Agazzi; Bertolotti, Pirola, Lanzi, Scuderi; Lopes, Galli, Renault; Morselli; Invernizzi, Samele. A disp.: Moroni. Entrati nel secondo tempo: Mocchi, Dimarco, Miculi, Ciappellano, Russo, Rebaudo, Oliveri, Pitou, Marconi, Lione, Muroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, test superato. Vittoria sull’Alcione con doppietta di Gondo

