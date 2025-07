Reazione a Catena la lezione di Pino Insegno | tutti muti

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Reazione a catena Rai 1) I dati delle prove Invalsi raccontano un’Italia in cui l’apprendimento della nostra lingua è ancora ostico, con il 60% degli alunni del Nord che comprendono sufficientemente i testi scritti ma si scende sotto il 50% al Sud. In questo contesto sembra perfettamente centrato continuare a proporre Reazione a catena, il game show del preserale di Rai 1 giunto alla 19esima edizione. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43496232 Conduce, per il secondo anno consecutivo, Pino Insegno il quale, un po’ sulla falsariga del maestro Alberto Manzi, contribuisce con le prove del suo quiz all’insegnamento dell’italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

