Real o fake? Ci pensa Miti da sfatare

Miti da sfatare. Ma quanti e quali sono, i miti da sfatare nell’eterna lotta tra real e fake? In questo mare magnum è interessante la pagina Instagram di Francesco Martinelli e Emilio Silvestri: ‘Miti da sfatare’, giust’appunto. Occhio a dire con granitica certezza che l’ Everest è la montagna più alta del mondo. Non è proprio così: l’Everest è la montagna più alta se misurata sopra il livello del mare, ma il Mauna Kea, vulcano inattivo delle Hawaii, è più alto se misurato dalla base, che si trova a quasi 5.761 metri sotto il livello del mare. Altra fake smascherata riguarda l’ alcol che riscalderebbe il corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Real o fake? Ci pensa “Miti da sfatare“

In questa notizia si parla di: miti - sfatare - real - fake

In occasione dell’Euromelanoma Day e del Mese della prevenzione, il Professor Paolo Ascierto spiega quali sono i falsi miti da sfatare per una corretta prevenzione - I l melanoma è in crescita tra gli under 50. Ad aumentarne il rischio le scottature solari. Ecco perché esporsi ai raggi UV con un’adeguata protezione e la massima cautela è fondamentale.

Pipì a letto, dai pediatri Sip 7 miti da sfatare e 6 regole d’oro - (Adnkronos) – Pipì a letto: un problema diffuso tra i bambini in età scolare, ma anche troppo spesso sottovalutato e derubricato a 'disturbo minore' seppure può avere importanti conseguenze sul benessere psicologico ed emotivo dei piccoli.

Pipì a letto, dai pediatri Sip 7 miti da sfatare e 6 regole d’oro - (Adnkronos) – Pipì a letto: un problema diffuso tra i bambini in età scolare, ma anche troppo spesso sottovalutato e derubricato a 'disturbo minore' seppure può avere importanti conseguenze sul benessere psicologico ed emotivo dei piccoli.

Real o fake? Ci pensa “Miti da sfatare“; Giornata mondiale della vitiligine: parte una campagna contro fake news e falsi miti; “Miti da sfatare”: il daily podcast ispirato alla celebre pagina Instagram che smonta falsi miti e fake news.

Real o fake? Ci pensa “Miti da sfatare“ - In questo mare magnum è interessante la pagina Instagram di Francesco Martinelli e Emilio Silvestri: ‘Miti ... Riporta msn.com

Falsi miti sulla modalità aereo, le fake news da sfatare | Giornalettismo - LEGGI ANCHE > La connettività in volo, il 5G e la modalità aereo: cosa accade nel resto del mondo Falsi miti sulla modalità aereo, non è la causa di incidenti mortali. Scrive giornalettismo.com