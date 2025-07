Re Carlo contestato durante un' apparizione pubblica

Dura contestazione per Re Carlo, in visita a Newmarket, nel Suffolk. Il sovrano è stato tempestato di domande da parte di un cittadino che ha attaccato i costi della Famiglia Reale, spese che incidono sulle casse del Regno Unito. Carlo è parso spiazzato dalla raffica a cui è stato sottoposto, e non ha fornito molte risposte, preferendo allontanarsi. Stando a quanto riportato dai quotidiani inglesi, il fatto si è verificato lo scorso 22 luglio. Re Carlo stava passeggiando insieme alla Regina Camilla a Newmarket, durante una visita ufficiale, e si è avvicinato alla folla riunita ad acclamarlo, sempre guardato a vista dalla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

