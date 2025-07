RDS Summer Festival 2025 replica su Tv8 | orario e quando rivedere il concerto in tv e in streaming

RDS Summer Festival 2025 replica in tv e in streaming. Torna la grande musica dell’RDS Summer Festival 2025, il concerto evento dell’omonima stazione radiofonica che ha invitato per l’occasione numerosi artisti in svariate città italiane. Ecco come rivedere l’Rds Summer Festival 2025 in replica su Tv8 e in streaming. RDS Summer Festival 2025 cantanti. All’RDS Summer Festival 2025 parteciperanno numerosi artisti, sia italiani che internazionali. Ecco alcuni dei nomi che si esibiranno in ordine alfabetico Achille Lauro. Alfa. Annalisa. ComaCose. Francesco Gabbani. Gabry Ponte. Irama. Negramaro. Noemi. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

