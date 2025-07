Ravenna Fc abbonamenti in vendita in due fasi | ecco quando

Ravenna, 26 luglio 2025 -¬†Presentata la campagna abbonamenti del Ravenna FC per la prossima Serie C - Sky Wifi. Abbonamenti in vendita d a luned√¨ prossimo. La campagna abbonamenti si articoler√† in due fasi. La ‚ÄėFase 1 - Prelazione‚Äô sar√† riservata agli abbonati della scorsa stagione, che potranno confermare il proprio posto a tariffe agevolate, pensate per premiare chi ha creduto nel progetto giallorosso fin da subito, scegliendo di esserci nella passata stagione.¬† Dal 6 agosto scatter√† la ‚ÄėFase 2 - Vendita libera‚Äô, aperta a tutti. Saranno previste in questa fase alcune riduzioni: per donne, over 65 e residenti fuori comune, perch√© il sodalizio giallorosso vuole che la passione per il Ravenna continui a contagiare tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Fc, abbonamenti in vendita in due fasi: ecco quando

‚ÄúLontan da te non si pu√≤ star‚ÄĚ: parte la campagna abbonamenti del Ravenna - ‚ÄúLontan da te non si pu√≤ star‚ÄĚ, parte da questo claim la campagna abbonamenti del Ravenna Fc, fresco di ripescaggio in Serie C, dove debutter√† in agosto nel girone B.

