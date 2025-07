Ravenna fari puntati sul mercato | Ci saranno ancora 4-5 nuovi innesti

"Lavorare e consolidarci, questo è il nostro obiettivo". Davide Mandorlini è rimasto un po’ abbottonato, ma ha comunque lasciato intendere che il Ravenna ha intenzione di proseguire nel percorso di salita dei gradini della gerarchia del calcio nazionale. Nel corso della conferenza stampa di ieri mattina, il ds giallorosso ha fatto capire esplicitamente che, il primo step, sarà quello di prendere le misure alla nuova categoria, ufficializzata peraltro solo giovedì: "Puntiamo a fare il meglio possibile. E, per farlo, sarà fondamentale partire bene". Mandorlini poi aggiunto: "Siamo contenti per la decisione della Federcalcio che ci ha ripescato in Legapro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna, fari puntati sul mercato: "Ci saranno ancora 4-5 nuovi innesti"

