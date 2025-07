Quando il ciclismo incontra l’arte e la moda..nasce Wilier Rave SLR ID2. Estetica radicale, leggerezza, materiali di ultima generazione e anima racing, come da Dna dello stilosissimo brand, acronimo di “W l’Italia Libera e Redenta“, fondata nel 1906 a Bassano del Grappa, Vicenza, da Pietro Dal Molin. E rilanciata - dopo un lungo periodo di appannamento, fino alla chiusura dei battenti - nel 1969 grazie all’intuizione dei fratelli Lino e Antonio Gastaldello da Rossano Veneto, capitani coraggiosi che seppero dare la sterzata giusta nella storia imprenditoriale di Wilier. Azienda che oggi gode di salute di ferro (anzi, di carbonio visto che i telai sono in questa fibra nobile e performante nella maggior parte dei casi) con fatturato in crescita a 70 milioni di euro e centinaia di migliaia di fan sparsi nel mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rave SLR ID2. L’anima racing di casa Wilier