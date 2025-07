Rapine violente a Mantova nei centri massaggi cinesi 4 giovani arrestati | come agivano

Mantova: tre rapine in cinque giorni, arrestato il commando dei centri massaggi cinesi - Mantova, 25 luglio 2025 – Fine corsa per il commando che assaltava i centri massaggi cinesi. Questa mattina, venerdì 25 luglio, gli agenti della squadra mobile e i carabinieri del reparto operativo della compagnia mantovane hanno arrestato quattro giovani, fra i 22 e i 28 anni, ritenuti responsabili di tre rapine in nemmeno cinque giorni.

Rapine violente a Mantova nei centri massaggi cinesi, 4 giovani arrestati: come agivano - Quattro persone sono state arrestate per rapine aggravate ai danni di centri massaggi gestiti da cittadini cinesi a Mantova. Si legge su virgilio.it

Mantova: tre rapine in cinque giorni, arrestato il commando dei centri massaggi cinesi - Un gruppo di quattro giovani è finito ai domiciliari: calci, pugni e minacce con il coltello per portare via orologi, contanti ed “estorcere” acquisti online ... Come scrive msn.com