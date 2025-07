Rapinatore seriale arrestato dalla Polizia | si nascondeva all' Allegri

Un 19enne resosi irreperibile perché ricercato per la condanna a suo carico, ha precedenti per rapina e si stava preparando alla fuga, è stato arrestato giovedì scorso. Il ragazzo, tunisino irregolare nel nostro territorio, si nascondeva all’interno di una stanza al piano terra degli ex alloggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: arrestato - nascondeva - rapinatore - seriale

