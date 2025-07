rapidglass si cambia adesso il controllo passa ad a21 holding

La società attiva nel settore delle riparazioni automotive, A21 Holding, annuncia il proprio ingresso nel capitale sociale di Rapidglass, network di professionisti specializzati nella riparazione e sostituzione di vetri per auto e veicoli commerciali. L’acquisizione dell’81% delle quote, rappresenta un passo decisivo nel piano di crescita del Gruppo per il triennio 2025-2027. L’accordo apre nuove e concrete prospettive per lo sviluppo del mercato della riparazione e sostituzione di vetri per auto in Italia - un comparto che secondo stime vale oltre 300 milioni di euro l’anno. Rapidglass nel 2024 ha registrato un giro d’affari di 12,5 milioni di euro ed A21 Holding punta a raddoppiare questo valore entro il 2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

