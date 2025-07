Raoul Bova e l’amore con Rocio Munoz Morales a novembre aveva detto | Ci rendiamo difficile amarci

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno raccontato due versioni completamente diverse sulla loro storia d’amore. Secondo l’attore, la relazione era finita da tempo, mentre l’attrice sostiene che vivessero ancora insieme. Eppure, già in un’intervista rilasciata a novembre 2024, tra le righe emergevano alcune perplessità: “La amo, ma ce lo rendiamo difficile”, aveva detto Bova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

