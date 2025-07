Raoul Bova dice che eravamo separati? È assolutamente falso ho scoperto tutto dai media | Rocío Muñoz Morales indignata rompe il silenzio

Doveva essere una pezza per arginare il gossip, si è trasformata in una dichiarazione di guerra. La querelle che ha travolto Raoul Bova non accenna a placarsi. Anzi, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su una sua presunta relazione con la modella 23enne Martina Ceretti, è la compagna Rocío Muñoz Morales a prendere la parola, smentendo categoricamente la versione di una “separazione di fatto” fornita dall’attore per difendersi. La reazione di Rocío, descritta come “ molto arrabbiata” e “ indignata “, è arrivata a poche ore dal comunicato del legale di Bova, David Leggi. L’attrice spagnola ha dato mandato all’avvocato Antonio Conte – noto per aver seguito Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi – di replicare in suo nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Raoul Bova dice che eravamo separati? È assolutamente falso, ho scoperto tutto dai media”: Rocío Muñoz Morales “indignata” rompe il silenzio

raoul - bova - dice - eravamo

