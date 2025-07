Ragazzo preso a bastonate dal branco a Tarquinia ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo sarebbe stato aggredito brutalmente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, da sei persone che, stando a quanto riferito, sono arrivate a bordo di un furgone grigio, e dopo averlo affiancato mentre stava camminando, lo avrebbero pestato violentemente con dei bastoni lasciandolo in strada. La polizia sta indagando sull'aggressione avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 18 sulla SP 45 ai danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ragazzo preso a bastonate dal branco a Tarquinia, ricoverato in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: ragazzo - tarquinia - preso - bastonate

Ragazzo sale sul tetto della chiesa a Tarquinia, salvato in extremis - Mattinata di tensione a Tarquinia. Un ragazzo di 29 anni è salito sul tetto della chiesa di Santa Maria in Castello, in via Porta Castello, rendendo necessario l'intervento urgente delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Un uomo di 47 anni è morto annegato a Tarquinia. Il 47enne si era gettato in acqua per salvare moglie e figli, che erano in difficoltà a causa del mare mosso Vai su Facebook

Ragazzo preso a bastonate da un gruppo di sei persone: è grave; Ragazzo preso a bastonate dal branco nel Viterbese, è grave; Tarquinia, lite a Pian di Spille: un ferito grave.

Ragazzo preso a bastonate da un gruppo di sei persone: è grave - A Tarquinia (Viterbo) un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di sei persone: lo hanno avvicinato con un furgone e poi lo hanno picchiato con alcuni ... fanpage.it scrive

Ragazzo preso a bastonate dal branco a Tarquinia, ricoverato in gravi condizioni - Un ragazzo sarebbe stato aggredito brutalmente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, da sei persone che, stando a quanto riferito, sono arrivate a bordo di un furgone grigio, e dopo averlo affiancato ... Segnala msn.com