Ragazzino di 15 anni accoltellato durante una partita di calcio | disposti i domiciliari per un 18enne

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il 18enne, che gioved√¨ ha accoltellato un quindicenne durante una partita di calcio al villaggio di Varcaturo a Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bergamo: 26enne morto accoltellato durante rissa fra tifosi di Atalanta e Inter. Arrestato un giovane - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere ucciso la scorsa notte, 4 maggio 2025, a Bergamo con un'unica coltellato Riccardo Claris, 26 anni L'articolo Bergamo: 26enne morto accoltellato durante rissa fra tifosi di Atalanta e Inter.

Accoltellato e ucciso durante una lite nei giardini di Prato: fermati due giovani di 17 e 19 anni - Vladimir Lleshi, 37 anni, è stato ucciso a coltellate durante una lite nei giardini di Prato. Fermati due giovanissimi connazionali, di 17 e 19 anni.

Torino, difende una donna durante una rapina e viene accoltellato: ferito un ventenne a Mirafiori - Il ragazzo è intervenuto in difesa di una cliente del negozio, aggredita da un uomo che tentava di portarle via la borsa

