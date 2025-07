Ragazzino accoltellato dopo una partita di calcetto disposti i domiciliari per il 18enne

Il gip del tribunale di Napoli Nord, davanti al quale si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto eseguito dai carabinieri giovedì sera, ha disposto i domiciliari per il 18enne incensurato, accusato di aver accoltellato un ragazzino di 15 anni in un camping di Varcaturo dopo un'accesa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: ragazzino - accoltellato - domiciliari - 18enne

Ragazzino accoltellato in piazza Dante, il prefetto parla con i commercianti della zona - "Dobbiamo aiutare anche con tutti gli strumenti che la pubblica amministrazione e il sociale hanno a disposizione per accompagnare questi genitori".

Ragazzino accoltellato (insieme al suo rottweiler) a Milano: un passante lo porta in ospedale, è gravissimo - L’aggressione e l’accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che ha detto di avere 13 anni, ma medici che lo stanno curando gli avrebbero attribuito un'età compresa tra 25 e 30 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato.

Ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano: un passante lo porta in ospedale, è gravissimo - L’aggressione e l’accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che avrebbe detto di avere 13 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato accompagnato dopo essere stato ferito in zona Porta Venezia a Milano nel pomeriggio di.

Notte di follia a Sennori, il 18enne Alessio Tonzanu davanti al giudice: gli avvocati chiedono i domiciliari Il giovane si trova in carcere ed è accusato del tentato omicidio del 21enne Francesco Sircana, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari Vai su Facebook

Ragazzino accoltellato dopo una partita di calcetto, disposti i domiciliari per il 18enne; Ragazzino di 15 anni accoltellato durante una partita di calcio: disposti i domiciliari per un 18enne; Francesco Favaretto accoltellato dal branco in centro a Treviso, uno degli arrestati chiede i domiciliari: «Non c'entro».

Ragazzino di 15 anni accoltellato durante una partita di calcio: disposti i domiciliari per un 18enne - Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il 18enne, che giovedì ha accoltellato un quindicenne durante una partita di calcio al villaggio di Varcaturo ... Si legge su fanpage.it