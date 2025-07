Raffica di furti in città | porte divelte e danni bottino di pochi spiccioli

Follonica, 26 luglio 2025 – Notte di furti a Follonica. Due le scorribande che sono state registrate dai carabinieri, che hanno raccolto le denunce e stanno indagando per individuare i responsabili. Il primo è stato al ristorante “Da Gastone” in via Roma. Il locale, che si trova vicino alla rotonda del Parco Centrale, è stato ‘visitato’ la notte tra giovedì e venerdì. Ad accorgersi il titolare insieme ad una dipendente che è andato ad aprire il locale di buon mattino: hanno notato la porta d’ingresso divelta e il registratore di cassa sfasciato e lasciato ormai inutilizzabile sul pavimento. Insieme a tutti i cassetti sottosopra del bancone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffica di furti in città: porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli

