Raffaeli Fabriano sembra allontanarsi

È stato un autentico trionfo quello di Sofia Raffaeli al Forum di Assago, dove la ’formica atomica’ ha saputo mettere a tacere ogni polemica e confermarsi – se ce ne fosse ancora bisogno – tra le prime quattro ginnaste del mondo. Con lei sul podio virtuale, l’ucraina Onofriichuk, la bulgara Nikolova e la campionessa del mondo in carica, la tedesca Varfolomee. Assenti, invece, le atlete impegnate nelle Universiadi. Negli ultimi mesi due abbandoni ’clamorosi’ hanno segnato il percorso di Sofia Rafaeli: prima quello della sua storica allenatrice Julietta Cantaluppi, poi quello di Claudia Mancinelli, che, nonostante le critiche, era riuscita a mantenerla al vertice in un contesto di concorrenza sempre più agguerrita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raffaeli, Fabriano sembra allontanarsi

