Raduno Inter, si riparte da Appiano! Il Quotidiano Sportivo: «L’Inter riparte: torna Lautaro, pace con Calha». Chivu riabbraccia la squadra. Il primo giorno di raduno dell’ Inter per la stagione 20252026 è finalmente arrivato, e con esso una serie di novità in casa nerazzurra. Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, vive il suo primo raduno ufficiale da tecnico della squadra, ritrovando anche Lautaro Martínez, protagonista dell’ultimo campionato e ora pronto a dare il massimo per una stagione ricca di ambizioni. Dopo un periodo di frizioni interne, è stata raggiunta anche la pace con Hakan Calhanoglu, che ha ufficialmente risolto le divergenze con il capitano dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Raduno Inter, si riparte da Appiano! Chivu riabbraccia la squadra. Il Quotidiano Sportivo: «Torna Lautaro, pace con Calha»