Raduno inter inizia la nuova stagione con la riconciliazione tra Lautaro e Calhanoglu! Il focus de La Repubblica

Raduno Inter, La Repubblica: «L'Inter si mette in posa per dimenticare le delusioni»: ad Appiano Gentile l'inizio della stagione 20252026. Oggi prende ufficialmente il via la stagione 20252026 dell' Inter, con il primo raduno a Appiano Gentile. La squadra, agli ordini di Cristian Chivu, si ritrova per cominciare a prepararsi alle sfide della nuova stagione, con l'arrivo anche dei giocatori reduci dal Mondiale per Club. L' Inter si prepara a dimenticare le delusioni dell'anno precedente, come sottolineato nell'edizione odierna de La Repubblica, che titola: «L'Inter si mette in posa per dimenticare le delusioni».

