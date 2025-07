Raduno Inter è Sucic il primo giocatore ad arrivare ad Appiano Gentile Il centrocampista croato è in largo anticipo!

Raduno Inter, prende il via! Ed è Sucic il primo giocatore ad arrivare ad Appiano Gentile. Il centrocampista in largo anticipo negli orari!. Il primo giorno di raduno dell’ Inter per la stagione 20252026 è iniziato con un’importante novitĂ . Petar Sucic, il nuovo acquisto nerazzurro proveniente dalla Dinamo Zagabria, è stato il primo calciatore a presentarsi al centro sportivo di Appiano Gentile. Come riportato da Simone Togna su X, l’orario di arrivo di Sucic è stato fissato alle 07:31, con la convocazione ufficiale per le 09:30. L’arrivo anticipato di Sucic è un chiaro segno del suo impegno e della sua determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Raduno Inter, è Sucic il primo giocatore ad arrivare ad Appiano Gentile. Il centrocampista croato è in largo anticipo!

