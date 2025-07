Raduno Inter ad Appiano Gentile ci sono tutti! Assenti solo Taremi e Frattesi | per questo motivo

Raduno Inter, ad Appiano Gentile ci sono tutti per il primo giorno eccetto due! Assenti solo Taremi e Frattesi: per questo motivo. Il raduno dell’Inter è ufficialmente iniziato, con tutti i giocatori presenti ad Appiano Gentile per il primo giorno di preparazione, ad eccezione di Mehdi Taremi e Davide Frattesi. Come riportato da Pasquale Guarro su X, Taremi ha ricevuto un permesso dalla societĂ per un breve periodo di assenza, mentre Frattesi, che si è recentemente sottoposto a un intervento chirurgico, si unirĂ al gruppo nei prossimi giorni. Oggi, i calciatori nerazzurri hanno iniziato con i test medici e atletici, che proseguiranno fino a domani. 🔗 Leggi su Internews24.com

