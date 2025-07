quindici alberi malati a faenza saranno abbattuti con urgenza

Sono quindici gli alberi che dovranno essere rimossi con urgenza dal Servizio Ambiente e Giardini dell’ Area Lavori Pubblici dell’ Unione della Romagna Faentina nelle prossime settimane. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di verifica e valutazione della stabilità del patrimonio arboreo del comune di Faenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione è il risultato di un’attenta analisi condotta dai tecnici che hanno riscontrato gravi criticità negli alberi in questione. Le cause del deperimento sono di duplice natura. Da un lato fattori biotici, come la presenza di cavità alla base del tronco, l’insorgenza di funghi cariogeni del legno, che ne compromettono la struttura interna, e l’insorgenza di altre patologie che minano la vitalità e la stabilità della pianta; dall’altro lato, contribuiscono anche fattori abiotici, come il deperimento vegetale generalizzato, un fenomeno purtroppo accentuato dalle recenti altissime temperature e da altri fattori esterni, che mettono a dura prova la resistenza degli alberi nei contesti cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

