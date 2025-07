Qui per te Reunion incredibile al Sì del volto di Canale 5 | che matrimonio

Dopo anni lontano dai riflettori della televisione, il volto di Canale 5 è tornato a far parlare di sĂ© per una ragione completamente diversa dal mondo dei reality: oggi ha detto “sì” alla sua compagna storica, l’attrice Giulia Todaro, con la quale condivide la vita da ormai sette anni. La cerimonia si è svolta a Gragnano, in Campania, davanti a parenti, amici e anche diversi colleghi del programma che segnò una fase importante della sua carriera mediatica. La storia tra i due è iniziata nel 2017, dopo che l’ex tronista aveva chiuso la sua relazione con Alessia Messina, conosciuta proprio negli studi di Uomini e Donne e con cui aveva affrontato anche il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it