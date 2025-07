IMOLA di Federico Boschi L’italiano è da perfezionare, l’inglese è fluente, ma quello che stupisce di Ivan Kucan è il grande entusiasmo che trasuda da ogni sua parola. Idee chiarissime, ottima conoscenza del campionato e di quello che dovrà fare, tanta voglia di mettersi in gioco, nonostante i 29 anni di età , il quarto croato della storia giallonera – Ivan Begic, Mise Diminic e Alex Percan, che però aveva il passaporto italiano, i suoi precedessori – non sembra preoccupato della missione che gli si prospetta. "Sono pronto a dare il cento per cento di quello che ho dentro – esordisce Ivan –, non vengo in Italia per stare un anno solo questa volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Qui per migliorare e dare tutto. Cercavo una vetrina importante"