Questa band metal iconica è pronta a lanciare il decimo album storico

Il panorama musicale internazionale si prepara ad accogliere un nuovo capitolo di una delle band più influenti nel genere metal alternativo. Dopo anni di attesa, l’uscita del loro decimo album in studio rappresenta un evento di grande rilievo, destinato a lasciare il segno nel 2025. In questo contesto, si analizzano le principali novità riguardanti questa pubblicazione, i dettagli sulla produzione e le aspettative dei fan. annuncio del decimo album in studio della band iconica. l’attesa dei fan e la prospettiva di una nuova release. Dopo un intervallo di circa cinque anni tra un progetto e l’altro, questa formazione consolidata intende dimostrare ancora una volta perché è considerata tra le più ricercate nel panorama metal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Questa band metal iconica è pronta a lanciare il decimo album storico

In questa notizia si parla di: band - decimo - album - metal

Il 24 luglio del 1990 esce "Cowboys From Hell" dei Pantera, album fondamentale non solo per la band ma per la storia del metal. I riff taglienti, la rabbia, le rasoiate della title track, l'energia pura di "Heresy" e le struggenti note di "Cemetary Gates", dove Phil An Vai su Facebook

OGGETTI SMARRITI: 10 album death metal che compiono dieci anni nel 2025; SENZA LUCE: i 40 migliori dischi black metal di sempre; 10 album essenziali del rock e dell’heavy metal anni 70.

Foo Fighters, Dave Grohl: “Avremmo potuto diventare una band death ... - Come per tutti, anche per i Foo Fighters questo è stato un anno davvero duro: la lavorazione del nuovo disco, in realtà, è stata ultimata a febbraio e la band aveva in programma una serie di concerti ... Segnala virginradio.it

Ecco "Sleepless Empire", il decimo album dei Lacuna Coil: "Il metal è ... - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ecco 'Sleepless Empire', il decimo album dei Lacuna Coil: 'Il metal è più vivo che mai! Si legge su tg24.sky.it