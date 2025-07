quel dolce partire tra orde di barbari e le chiamano ferie

Ho pensato per un attimo di andare in vacanza. Ritagliarmi una parentesi di 48 ore in cui avrei portato mia moglie sulle montagne orobiche che ci sono care. Si abbassano le difese con la vecchiaia e si tende a essere più indulgenti. Dunque mi figuravo passeggiare all'ombra di un pino o avventurarmi al limitare del bosco, non per esplorare sentieri impervi, ma per sentire il profumo della rugiada quando scava nelle rughe del tronco e le inonda di lucentezza. Avrei sorriso di noi due in quei luoghi ameni perché è da decenni che non muovo passo dal perimetro di casa mia e chi mi conosce bene sa che bestemmio ogni volta che arriva l'estate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

