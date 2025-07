Le strade uniscono popoli e territori. Il Passo dello Stelvio di più. Sono due secoli tondi tondi che lo Stelvio mette insieme mondi diversi non solo la Lombardia, il Trentino e la Svizzera; non sono la Valtellina, la Val Venosta e la Val Mustair. Va oltre i confini. Sfiora il cielo lo accarezza, trascende curve, asfalto e tornanti per raccontare un storia infinita fatta di sogni, di duro lavoro, di imprese, di mani e badili, di volti, di campioni, di imprese, di grandi vittorie, grandi sconfitte, di sport, di politica, di immagini che il tempo ha lasciato in eredità e che raccontano due secoli di vita scritta e riscritta su un passo che comunque sia va conquistato tornante dopo tornante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quei tornanti nel cielo tra storia, mito e fatica. Il Passo tra le Alpi icona delle grandi sfide