Quartiere del Crocifisso. Il progetto dei cittadini per un futuro diverso.

Geometri, architetti e cittadini insieme per disegnare un futuro diverso per il quartiere del Crocifisso, a Signa. Il ’Comitato Territorio e Buonsenso’ ha messo a punto la proposta di un grande parco urbano. Il masterplan (nella foto un rendering), chiamato ’Terrazza sul Padule’, vuole essere, come spiegano i residenti, "una risposta al Piano operativo in fase di approvazione da parte del Comune di Signa", che invece prevede il passaggio a terreno fabbricativo di una porzione di territorio. Curato dagli architetti Alessandro D’Acunto e Roberto Candelora e dal geometra Paolo Romagnoli, il progetto "nasce dall’ascolto e dalla volontĂ di offrire un’idea di sviluppo piĂą sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, benessere collettivo e visione urbanistica di lungo periodo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

