Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Tour de France 2025? Il montepremi è stellare

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2025. Lo sloveno ha indossato la maglia gialla al termine della quinta tappa dopo la fantastica prestazione offerta nella cronometro individuale, l’ha ceduta a Mathieu van der Poel per una frazione e poi l’ha riconquistata per altre tre giornate, l’ha passata a Ben Healy e poi l’ha ripresa dopo il trionfo ad Hautacam, non mollandola più. Il capitano della UAE Emirates si è imposto con oltre quattro minuti di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, a dimostrazione di un dominio assoluto inscenato durante le tre settimane della Grande Boucle. Il 26enne ha così conquistato il trofeo per la quarta volta in carriera ed entra sempre di più nella leggenda del ciclismo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Tour de France 2025? Il montepremi è stellare

In questa notizia si parla di: pogacar - tour - france - quanti

Tour de France 2025, Pogacar tiene sul Ventoux: “Contento di aver resistito a Vingegaard" - Mont Ventoux, 22 luglio 2025 – Non ha puntato alla tappa: la sua attenzione massima era su Jonas Vingegaard e la missione è stata compiuta.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 - I riflettori del ciclismo sono oggi tutti puntati sul Giro d'Italia 2025, ma intanto fervono i preparativi per il Tour de France 2025, nel quale si riproporrà il duello ormai classico tra il campione in carica Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due, curiosamente, si stanno allenando sulle pendenze della Sierra Nevada, con il danese che ha fatto il punto della situazione a metà stagione ai microfoni di Sporza.

‘La Fagianata’ di Magrini: “Ayuso e Tiberi rimandati, su Pellizzari andrei cauto. Pogacar non avrà strada spianata al Tour” - I PROMOSSI DEL GIRO D’ITALIA. I primi della classifica sono tutti promossi. Arriverei a dire anche Bernal, che è un corridore ritrovato, che ha attaccato e ha fatto buoni piazzamenti.

Sta dominando il Tour de France e si appresta a vincerlo per la quarta volta Ma Pogacar ammette che vuole solo tornare a casa Vai su Facebook

Pogacar, arriva il quarto trionfo al Tour de France. Milan a Parigi in maglia verde - "Les jeux sont faits" per la Maglia Gialla, e non da ieri... Secondo informazione.it

Pogacar, ecco il quarto trionfo. E domani prepara a Parigi un colpo alla Evenepoel? - Il fenomenale sloveno, primo nel 2020, 2021 e 2024, raggiunge Froome con 4 Tour e nel 2026 punterà a entrare nel club di Anquet ... Si legge su gazzetta.it