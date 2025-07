Quando la F1 su TV8 oggi | programma Sprint e qualifiche GP Belgio 2025

Sabato 26 luglio, il Gran Premio del Belgio di F1 vivrà la sua giornata più intensa, poiché ci saranno due sessioni davvero pregnanti. Si comincia già con la Sprint, nella quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché bisognerà ripartire da capo per le Qualifiche, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del Gran Premio di domenica. Sarà un’edizione significativa, quella del 2025. La corsa belga taglierà infatti il significativo traguardo delle 70 presenze nel calendario iridato. Solo altri quattro eventi (Gran Bretagna, Italia e Montecarlo) possono dire di aver raggiunto tale pietra miliare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Belgio 2025

In questa notizia si parla di: qualifiche - sprint - belgio - programma

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale.

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - Il giovane pilota italiano della Mercedes mette in fila Piastri e Norris, Ferrari lontane MIAMI (USA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale.

F1, Frederic Vasseur: “Antonelli eccezionale, noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint” - Qualifiche Sprint a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a un eccezionale Kimi Antonelli.

PROGRAMMA GP BELGIO 2025 (F1, F2 E F3) Venerdì 25 luglio 08:45 Prove Libere F3 10:00 Prove Libere F2 12:30 Prove Libere 1 F1 14.00 Qualifiche F3 14:55 Qualifiche F2 16:30 Qualifiche Sprint F1 Sabato 26 luglio 09:15 Gara Sprint F3 12:00 Sprint F1 (1 Vai su X

Che pole di Alex Dunne! Il giovane pilota irlandese del programma giovani McLaren precede un sorprendente Miyata e Roman Stanek. Weekend difficile per il leader Verschoor, solo 11° è costretto ad inseguire. Gli italiani: 7° Fornaroli, 8° Minì. www.fuoripis Vai su Facebook

Orari TV GP Belgio 2025: diretta su Sky, differita su TV8; F1, orari GP Belgio: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche; F1, GP Belgio: gli orari tv e dove vedere le qualifiche, la Sprint e la gara di Spa.

F1, GP del Belgio: oggi le qualifiche per la Sprint Race in programma domani - Qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2025: al termine della giornata di questo tredicesimo appuntamento si definisce la griglia per la gara corta in programma doman ... Secondo msn.com

F1 | GP Belgio 2025: Live Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa per il commento delle Qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio. Lo riporta msn.com