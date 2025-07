Quando il canto è affare di famiglia I Pieri live alla Notte Rosa

“I Pieri” - papĂ , mamma e le due bimbe -, dopo l’uscita dei singoli, questa sera saranno protagonisti alla Notte Rosa di Bovisio Masciago, con un’esibizione che si terrĂ alle 21.30 di fronte all’Ado Cafe, su invito di Omar Moretti, titolare del locale. Sono brianzoli da generazioni, di Bovisio Masciago, i Pieri. Con questo nickname si sono fatti conoscere nel 2021 sui social. Nel 2024 hanno poi dato voce alle competenze musicali. Piero Betti, creativo, laureato in Scienze della comunicazione, è responsabile di produzione di una compagnia televisiva, e Martina, in arte Piera, è responsabile della logistica di un’azienda del design. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando il canto è affare di famiglia “I Pieri” live alla Notte Rosa

