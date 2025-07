Quali eventi di sport da non perdere domani | orari 27 luglio tv streaming

Domenica 27 luglio si preannuncia particolarmente ricca per gli appassionati di sport, che potranno gustarsi una sfilza di eventi di primaria importanza nel corso dell’intera giornata. A Singapore proseguiranno i Mondiali delle discipline acquatiche: inizierà il nuoto in corsia e ci sarà da divertirsi anche con i tuffi, l’Italia proverà a conquistare le prime medaglie in vasca e a dare seguito all’oro portato a casa da Pellacani dal trampolino. Da non dimenticare la finale degli Europei di calcio femminile. Da non perdere i Mondiali di scherma: a Tbilisi gli azzurri hanno tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni tra spada maschile e sciabola femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quali eventi di sport da non perdere domani: orari 27 luglio, tv, streaming

In questa notizia si parla di: eventi - sport - luglio - perdere

Sport in tv martedì 6 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, martedì 6 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Inter in campo per la partita più importante della stagione.

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, lunedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport in tv oggi (lunedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Ei fu. No, ei è. Più che ei, però, è un esso, il lunedì: un lunedì di sport, forse non ricco come altri, ma con una serie di questioni tutte da sviscerare senza troppi giri di parole.

Il 23 e il 25 luglio due eventi dedicati ai più piccoli e ai giovani! MERCOLEDI' 23 LUGLIO dalle ore 16.00 presso gli Impianti sportivi sarà l'ora di giocare con i #Gonfiabili. VENERDI' 25 LUGLIO, alle ore 20.30 in Piazza Garibaldi sarà il momento del #Tea Vai su Facebook

Quali eventi di sport da non perdere domani: orari 27 luglio, tv, streaming; Sport in tv domani (sabato 26 luglio): gli eventi principali da non perdere. Programma, orari e streaming; Luglio a Milano 2025: gli eventi da non perdere.

Eventi imperdibili del 6 luglio: cosa non puoi perdere - In conclusione, il 6 luglio si preannuncia come una giornata memorabile, ricca di eventi che spaziano dalla spiritualità alla politica, dallo sport alla celebrazione della cultura. Come scrive notizie.it

Guida agli eventi del weekend (25 – 27 luglio) - I l fine settimana sta entrando nel vivo e Bergamo si prepara a offrire il meglio del suo calendario di eventi. Si legge su ecodibergamo.it